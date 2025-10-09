Студенту РГПУ Герцена подтвердили приговор за госизмену и оправдание терроризма

Апелляционный военный суд во Власихе признал законным приговор студенту РГПУ им. Герцена Даниилу Галицкому. В мае ему дали 13 лет за госизмену и оправдание терроризма. Приговор вступил в силу, уточнили ТАСС в суде.

Рассмотрение уголовного дела в отношении Даниила Галицкого было рассмотрено в Первом Западном окружном военном суде. На первом заседании ему продлили срок ареста, на втором — провели прения сторон, по итогам которых окончательно назначили 13 лет колонии строгого режима. Кроме того, Галицкому в течение одного года запрещено регистрировать интернет-ресурсы.

Приговор вынесен по ст. 275 УК (госизмена путем финансирования ВСУ) и ст. 205.2 УК (оправдание терроризма). В первой инстанции процесс проходил в закрытом режиме, поэтому подробности дела неизвестны.

До задержания Даниил Галицкий учился на последнем курсе кафедры политологии университета им. Герцена в Санкт-Петербурге. После окончания вуза планировал работать политическим журналистом.