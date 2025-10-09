Президенту Макрону нажали на паузу

Вечером в среду отставной премьер-министр Себастьен Лекорню выступил на телеканале France 2. Ранее предполагалось, что к французам обратится президент Эмманюэль Макрон, но он снова предпочел хранить молчание. Себастьен Лекорню заявил о возможности избежать роспуска парламента и пообещал нового главу правительства к вечеру пятницы. Рассказывает корреспондент “Ъ” во Франции Алексей Тарханов.

Эмманюэль Макрон

Фото: Benoit Tessier / Reuters Эмманюэль Макрон

Франция получила передышку на два дня. Об этом доложил вчера премьер-министр Себастьен Лекорню — сначала в личной беседе с президентом в Елисейском дворце, а затем в телеинтервью. Как различались эти две версии разговора, мы, вероятно, не узнаем.

С телеэкрана Лекорню говорил так, будто оставил за дверями студии водевиль с его правительством, не просуществовавшим и суток. «Я подал в отставку в понедельник утром и, думаю, этим доказал, что не гонюсь за креслом премьер-министра»,— подчеркнул политик. Он подвел итог своих переговоров с парламентскими фракциями и заявил, что «абсолютное большинство депутатов» выступает против досрочных выборов. Возможность роспуска парламента он не исключает, но, по его словам, эта перспектива «отдаляется». «Ситуация позволяет назначить премьер-министра в течение 48 часов»,— пообещал экс-премьер.

Отставник Лекорню максимально использовал время с понедельника по среду, данное ему президентом, чтобы удержать политическую систему от распада.

Он встречался с социалистами, коммунистами, «зелеными», а также с «республиканцами», убеждая их не толкать страну к новой избирательной кампании. Исключение составили «Непокорившаяся Франция» Жан-Люка Меланшона и «Национальное объединение» Марин Ле Пен — обе силы демонстративно отказались от участия в консультациях, считая ситуацию безнадежной.

Марин Ле Пен открыто заявила, что станет добиваться падения любого правительства, назначенного Макроном.

«Я буду голосовать за отставку всех кабинетов, пока парламент не распустят»,— предупредила лидер «Национального объединения».

Ее расчет прост: позволить кризису углубляться, зная, что на следующих выборах у ее партии хорошие шансы увеличить представительство в Национальной ассамблее.

В некоторой растерянности наблюдатели принялись обсуждать кандидатуры нового премьера. Среди них — бывший глава социалистического правительства Бернар Казнёв, способный объединить часть социалистов, центристов и умеренных правых, а также Жан-Луи Борло, бывший министр в кабинете Николя Саркози, которого считают «технической фигурой» без президентских амбиций. Есть даже предположения, что Эмманюэль Макрон может вернуть во главу кабинета Себастьена Лекорню, как бы странно это ни выглядело.

Но кто бы ни оказался этой неожиданной фигурой, обещанной французам к уик-энду, речь пойдет о тех уступках, которые ему придется сделать левым и правым. Самый очевидный предмет спора — судьба пенсионной реформы. И левые, и правые требуют ее отмены или как минимум заморозки. С такой теоретической возможностью согласилась даже бывшая премьер-министр Элизабет Борн, которая сама продвигала реформу в парламенте.

Лекорню, однако, не произнес по отношению к реформе слов «отмена» и даже «заморозка». Президент, вероятно, не готов отказаться от символа своего второго мандата. Между тем именно этот жест, пусть частичный, пусть временный, мог бы стать условием для формирования правительства и спасением бюджета-2026, которого ожидали уже в понедельник.

Сам Макрон, отказавшийся от запланированного на среду обращения к нации, займет сегодня, в четверг, торжественную трибуну — он возглавит церемонию переноса в Пантеон останков адвоката, философа и политика, победителя смертной казни во Франции Робера Бадентера (“Ъ” писал о нем 14 февраля 2024 года). Президент не станет говорить о текущих делах, а попытается вернуть политике оттенок достоинства и напомнить о «Франции Просвещения», стоящей выше текущих ссор.

Однако рейтинги его продолжают падать: по данным Elabe для Les Echos, уровень доверия опустился до 14 % — столько же было у Франсуа Олланда в последние месяцы президентства.

Себастьен Лекорню не предложил выхода, но подарил Эмманюэлю Макрону еще двое суток, чтобы найти того, кто согласится стать премьером при президенте, которого уже почти никто не хочет защищать. Кризис не преодолен, но хотя бы поставлен на паузу.