«Отставить!» разговоры

После неожиданной отставки в понедельник, 6 октября, премьер-министра Себастьена Лекорню Франция вступила в новую фазу политического кризиса. Президент Эмманюэль Макрон дал бывшему главе правительства два дня, чтобы найти «формулу стабильности», но даже ближайшие союзники главы государства не верят в успех. По данным последних опросов, французы готовы к роспуску парламента и даже к отставке президента. Рассказывает корреспондент “Ъ” во Франции Алексей Тарханов.

Фото: Stephane Mahe / Pool / Reuters

Фото: Stephane Mahe / Pool / Reuters

Правительственный кризис продолжается. Ушедший в отставку премьер-министр Себастьен Лекорню получил от президента Эмманюэля Макрона отсрочку до среды. Во вторник утром Лекорню начал «последние переговоры», как официально сообщают в Елисейском дворце. По просьбе президента он должен «определить платформу действий и стабильности».

Слово «стабильность» в нынешней ситуации звучит сомнительно.

Премьер уже принял руководителей так называемого общего блока — шаткой коалиции, куда входят макронисты и часть правых «Республиканцев». Именно разногласия внутри этого блока вынудили Лекорню уйти в отставку, и именно с ними он теперь снова должен договариваться. Формальная причина разрыва — назначение в правительство ярого макрониста Брюно Ле Мера — устранена. Тот уже заявил, что отказывается от поста.

В переговорах участвуют также главы обеих палат парламента — Национальной ассамблеи и Сената. Но в Париже мало кто верит в эту попытку сохранить хотя бы видимость стабильности. Политики слева и справа воспринимают эти встречи скорее как ритуал перед неизбежным финалом.

Скорее всего, компромисс невозможен. Лекорню должен доложить президенту в среду вечером, может ли он хоть как-то «собрать страну». Но при этом сам Себастьен Лекорню исключает возможность быть вновь назначенным в Матиньон, даже если порученные ему переговоры окажутся успешными.

Даже ближайшие соратники президента начали открыто выражать недоумение и усталость от непрекращающегося кризиса.

Габриэль Атталь, лидер макронистской партии «Возрождение» и бывший премьер-министр, в понедельник вечером недвусмысленно заявил, что «больше не понимает решений Эмманюэля Макрона». Для бывшего любимца Елисейского дворца это новый шаг к публичному разрыву. А сегодня бывший премьер Эдуар Филипп пошел еще дальше, предложив президенту организовать досрочные президентские выборы. Его позиция звучит как вызов: «Он должен принять достойное решение: утвердить бюджет, назначить правительство и объявить о президентских выборах».

Прикончивший накануне правительство Лекорню лидер «Республиканцев» Брюно Ретайо заявил, что готов участвовать в совместном управлении страной вместе с противниками Макрона. «Существует лишь два выхода из кризиса: роспуск парламента или премьер-министр коалиционного правительства»,— сказал он, подчеркнув, что сам он на этот расстрельный пост не претендует. И добавил с усмешкой: «Ничто не гарантирует, что после роспуска мы снова не получим парламент без большинства».

Слева тоже не упускают случая уколоть президента.

Манюэль Бомпар, депутат от «Непокорившейся Франции», заявил на RTL, что вместо роспуска нужно говорить о немедленной отставке главы государства. «Более 70% французов хотят, чтобы президент ушел. Ничто не гарантирует, что новые выборы выведут страну из тупика. Если после роспуска Национальная ассамблея останется в той же конфигурации, мы ничего не выиграем. Когда король голый, нужно иметь смелость сказать, что слово за народом».

На этом фоне лидер лепенистского «Национального объединения» Жордан Барделля чувствует себя более чем уверенно. Он уже заявил, что, вероятно, будет кандидатом в случае досрочных выборов и что готов по этому поводу протянуть руку «Республиканцам»: «Не исключено, что часть их депутатов предложит нам союз, если произойдет роспуск парламента. Чтобы победить, нужно объединять».

Для Эмманюэля Макрона эти слова — сигнал опасности. Впервые за годы президентства он сталкивается не только с ненавистью оппозиции, но и с усталостью и скепсисом даже среди бывших союзников. Его окружение пытается уверить прессу, что «президент возьмет на себя ответственность», если к среде Лекорню не найдет выхода. Но под этим эвфемизмом все понимают одно: возможен новый роспуск парламента. Или начало конца самого президента.

Пока в Елисейском дворце сохраняют молчание. Но Франция устала жить в режиме непрерывного кризиса.

Согласно опросу Ifop для телеканала LCI, который подробно описывает реакцию французов на отставку премьер-министра Себастьена Лекорню, 64% опрошенных испытывают тревогу, думая о будущем страны, 24% — гнев, 6% — безразличие, 4% — гордость и лишь 2% — надежду. Согласно результатам исследования, большинство граждан поддерживает идею проведения новых парламентских выборов, а 62% — уход Эмманюэля Макрона.

