Роспотребнадзор проверил радиационную обстановку в Ростовской области

Областное управление Роспотребнадзора зафиксировало стабильную радиационную обстановку в Ростовской области по итогам девяти месяцев 2025 года. Об этом говорится в докладе ведомства.

По информации пресс-службы, специалисты провели мониторинг уровня радиационной безопасности объектов окружающей среды. Они проверили состояние воздуха, почвы, питьевой воды и открытых водоемов, а также продовольственного сырья и пищевых продуктов.

Отдельно эксперты обследовали территорию Ростовской АЭС и пункта хранения радиоактивных отходов.

«Во всех 55 муниципалитетах Ростовской области зафиксирован естественный уровень гамма-фона, который не превышает средних значений многолетних наблюдений»,— говорится в исследовании.

По результатам проверки радиационная обстановка в донском регионе соответствует норме.

Валентина Любашенко