Чистая прибыль Сбербанка по РСБУ выросла на 6,4% за девять месяцев

Сбербанк (MOEX: SBER) получил 1,27 трлн руб. чистой прибыли по РСБУ в январе—сентябре. Это на 6,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года, следует из отчетности кредитной организации.

Рентабельность капитала составила 22,4%. Чистые процентные доходы увеличились на 16,6% год к году, до 2,2 трлн руб. Операционные расходы выросли на 14,5% год к году, до 798,7 млрд руб. Чистые комиссионные доходы снизились на 2,2% год к году и составили 538,8 млрд руб.

В сентябре Сбер получил 150,3 млрд руб. чистой прибыли (+6,9% год к году). Рентабельность капитала достигла 23,8%. В прошлом месяце операционные расходы составили 96,5 млрд руб., увеличившись на 18,5% год к году. Рост чистых процентных доходов составил 25,2%. Чистые комиссионные доходы достигли 63,2 млрд руб. (-2,7% год к году).

По прогнозам ЦБ, российские банки получат 3,0-3,5 трлн руб. прибыли по итогам года. В 2024 году чистая прибыль банковского сектора достигла 3,8 трлн руб.