В суд передано дело о хищении 560 млн рублей при закупке автобусов в ХМАО

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югра) 15 октября Ханты-Мансийский районный суд рассмотрит уголовное дело о хищении более 560 млн руб. при закупке автобусов, передает ТАСС.

Бывший первый замдиректора департамента дорожного хозяйства и транспорта ХМАО Андрей Середнев, начальник окружного управления транспорта Ольга Власова и экс-директор компании-поставщика в зависимости от степени участия обвиняются по п. «в», «г», «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий, совершенное группой лиц по предварительному сговору из корыстной или иной личной заинтересованности), ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере). На сумму свыше 1,5 млрд руб. арестовано имущество компании и личное имущество директора.

Напомним, Ольгу Власову и Андрея Середнева арестовали в конце августа 2024 года. Следствие утверждает, что в 2023 году они закупили 165 автобусов у поставщика по завышенной стоимости, при этом в транспорте не было кондиционеров, валидаторов и счетчиков пассажиропотока.

По данным окружной прокуратуры, Середнев назначил свою знакомую Власову на должность без нужного образования и назначил ей крупную премию. Она принимала участие в комиссии по торгам — с победителем она находилась в условиях конфликта интересов. Позднее Середнев уволился по собственному желанию, а Власову уволили за утрату доверия.

Ирина Пичурина