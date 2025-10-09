Топливо в Ростовской области дорожает из-за транзита в новые регионы

За неделю с 29 сентября по 6 октября стоимость всех марок бензина и дизеля в Ростовской области выросла — полный бак теперь обходится водителям почти на 30 руб. дороже. Об этом сообщает Росстат.

Самый популярный бензин марки АИ-92 подорожал на 45 коп. — литр теперь стоит 62,8 руб. Заправка полного бака объемом 55 литров обойдется примерно в 3,4 тыс. руб. Цена АИ-95 достигла 69,4 руб. за литр, полный бак — 3,8 тыс. руб.

Рекордный рост зафиксирован на АИ-98: за неделю стоимость поднялась на 1,2 руб. до 88,6 руб. за литр. Заправка этим топливом стоит почти 4,9 тыс. руб.

Дизель подорожал примерно до 69,4 руб. за литр. Кроме роста цен, водители жалуются на сложности с заправкой — в некоторых районах области наблюдаются очереди и кратковременные перебои с поставками.

«Через область идет активный транзит в новые регионы страны, а аграрии в разгар сезона массово закупают топливо для полевых работ. Крупные сети АЗС функционируют стабильно, но небольшие станции не всегда справляются с увеличившимся потоком клиентов»,— пояснил первый замминистра промышленности и энергетики региона Вячеслав Тимченко.

Валентина Любашенко