Число пострадавших при ракетном обстреле белгородского поселка возросло до 12

Восемь пострадавших при вчерашнем обстреле белгородского поселка Маслова Пристань остаются в больницах. Всего пострадали 12 человек, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Трое пострадавших в тяжелом состоянии находятся в реанимации, уточнил господин Гладков. Он пообещал при необходимости отправить их в Москву. Поврежденный при обстреле многоквартирный дом подлежит восстановлению, и его начнут «максимально быстро», заверил губернатор.

«Авансовые платежи по предварительным расчетам, которые произвели строители, мы сегодня оплатим. Через неделю планируем уже начать восстанавливать окна. Сейчас временное закрытие контура произведено»,— рассказал Вячеслав Гладков в Telegram.

8 октября поселок Маслова Пристань Шебекинского округа Белгородской области подвергся ракетному обстрелу со стороны ВСУ. Погибли три человека. Всех жителей поврежденного дома направили в пункты временного размещения.