При ракетном ударе в Белгородской области погибли три человека

Поселок Маслова Пристань Шебекинского округа Белгородской области подвергся ракетному обстрелу со стороны ВСУ. Погибли три человека, один получил ранения, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Здание социального объекта частично разрушено. Под завалами могут быть люди. На место прибыли сотрудники МЧС и бойцы самообороны, ведется разбор завалов, уточнил господин Гладков в Telegram.

По данным Минобороны РФ, ночью силы ПВО сбили 28 дронов над Белгородской областью. Регион граничит с Украиной и регулярно подвергается обстрелам. В области действуют режим КТО и режим ЧС федерального уровня.