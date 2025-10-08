Число пострадавших при ракетном обстреле в Белгородской области возросло до 9

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков вместе с главой Минэнерго Сергеем Цивилевым прибыли к месту ракетного удара в поселке Маслова Пристань Шебекинского округа. По обновленным данным, ранения при атаке получили девять человек. Число погибших остается прежним, уточнил господин Гладков в Telegram-канале.

Среди пострадавших четыре женщины получили множественные осколочные ранения, еще у пятерых предварительно обнаружены баротравмы. Четверых пострадавших доставляют в медучреждения Белгорода, одной раненой оказали помощь на месте, остальные размещены в Шебекинской ЦРБ.

Здание соцобъекта, попавшего под удар ВСУ, частично разрушено. В двух многоквартирных домах повреждены кровли, окна, балконы и фасады. Осколками посечены пять автомобилей.

Всех жителей поврежденного дома направили в пункты временного размещения. Вскоре будет понятно, подлежит ли постройка восстановлению. На месте продолжают работать сотрудники оперативных служб и самообороны, аварийные бригады, скорая и администрация.