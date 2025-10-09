В Ярославле осудили сисадмина даркнет-площадки Hydra

В Ярославле осужден системный администратор даркнет-площадки по торговле наркотиками Hydra Борис Губко. Он получил 21 год лишения свободы в колонии строгого режима, сообщили «Ъ-Ярославль» в пресс-службе Ярославского областного суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Приговор 37-летнему жителю Санкт-Петербурга вынес Дзержинский районный суд Ярославля. Портал Hydra существовал с 2015 по 2022 год и считался крупнейшим российским даркнет-рынком. Как сообщал «Ъ», на нем было зарегистрировано более 19 тыс. продавцов и около 17 млн пользователей.

«Мужчина в составе преступного сообщества выполнял обязанности по системному администрированию серверного оборудования, обеспечивая устойчивое функционирование в сети интернет скрытой торговой площадки по незаконному распространению наркотических средств и психотропных веществ»,— сообщили в прокуратуре Ярославской области.

В 2022 году сотрудники полиции и ФСБ пресекли деятельность нелегального интернет-ресурса, серверы которого находились в Германии. В 2024 году организатор преступного сообщества Станислав Моисеев был приговорен Московским областным судом к пожизненному лишению свободы. В ноябре 2024 года Дзержинский суд Ярославля вынес приговор Дмитрию Павлову, который оплачивал аренду серверов, на которых размещалась даркнет-площадка. Теперь осужден и системный администратор Борис Губко.

Он признан виновным по ч. 2 ст. 210 УК РФ (участие в преступном сообществе), пп. «а», «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств и психотропных веществ, совершенный организованной группой в значительном и крупном размерах), ч. 3 ст. 30 пп. «а», «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств и психотропных веществ).

«Суд назначил виновному наказание в виде 21 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере более 13,6 млн рублей с ограничением свободы на 1 год 6 месяцев», — сообщили в прокуратуре Ярославской области.

У подсудимого также конфискованы системный блок и мобильный телефон, которые были орудием преступления. Приговор пока не вступил в законную силу.

Антон Голицын