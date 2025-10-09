В Уфе мужчина выбросил ребенка с четвертого этажа

В Орджоникидзевском районе Уфы мужчина выкинул двухлетнюю дочь из окна. Квартира находится на четвертом этаже, ребенку удалось выжить. Об этом заявил мэр города Ратмир Мавлиев в Telegram-канале.

По словам господина Мавлиева, девочка находится в тяжелом состоянии в больнице. Как уточнил глава башкирского Минздрава Айрат Рахматуллин, ребенка доставили в детскую больницу № 17, сейчас она в операционной. «Врачи делают все возможное, чтобы сохранить ее жизнь»,— заверил министр.

Отец девочки задержан, сообщили в СУ СКР по Башкирии. Его подозревают в покушении на убийство малолетнего (ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 105 УК). Следователи также осмотрели квартиру, где живет семья ребенка. На кадрах видно, что в комнатах беспорядок, дверь балкона распахнута, часть вещей из квартиры выброшена на улицу.

В правоохранительных органах позднее рассказали ТАСС, что отец девочки психически нестабилен, в его поведении наблюдаются странности. По предварительным данным, мужчина состоит на учете в психдиспансере.