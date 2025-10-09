Ynet: Израиль будет контролировать 53% Газы на первом этапе сделки с «Хамасом»

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) будет контролировать 53% территории сектора Газа после завершения первого этапа сделки с палестинским движением «Хамас». Об этом сообщает израильское издание Ynet со ссылкой на источник.

Израиль должен будет вывести часть войск из сектора Газа в течение 24 часов после подписания сделки. Точные границы вывода войск еще не обозначены. По словам источника Ynet, они «не сильно отличаются» от предложенных в плане президента США Дональда Трампа. После частичного вывода войск Израиль «сохранит доступ туда, куда нужно», добавил собеседник издания.

По информации Reuters, Израиль и «Хамас» подпишут соглашение по первому этапу мирного плана 9 октября в 12:00 мск. После этого вступит в силу прекращение огня. Заложников должны освободить за 72 часа.

По оценкам израильской стороны, в секторе Газа находятся 20 заложников, еще 28 погибли. «Хамас» заявил, что не знает местонахождения тел девяти погибших. Собеседник Ynet предполагает, что заключенные будут освобождены 11 октября. Еврейское государство должно освободить почти 2 тыс. палестинских заключенных.

