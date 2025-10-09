Трамп: Нетаньяху не может поверить, что сейчас его все любят

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху позвонил президенту США Дональду Трампу. Они поздравили друг друга с «историческим достижением» — подписанием соглашения об освобождении всех израильских заложников, которых удерживает «Хамас». Об этом сообщили в канцелярии главы израильского правительства в соцсети X.

Дональд Трамп рассказал подробности разговора. «Он (господин Нетаньяху.— "Ъ") позвонил. Он сказал: "Я не могу в это поверить. Теперь я всем нравлюсь". Я сказал: "Еще важнее, что все снова любят Израиль", и это действительно так. Я сказал: "Израиль не может воевать со всем миром, Биби, не может воевать со всем миром". И он это очень хорошо понимает. Так что удивительно, как все это сошлось»,— сказал американский президент в интервью Fox News.

Дональд Трамп назвал эту беседу замечательной. «Он так счастлив. И правильно — должен быть счастлив. Это большое достижение. Весь мир объединился, чтобы заключить эту сделку, включая страны, которые раньше были врагами»,— добавил президент.

Израиль и «Хамас» согласились на первый этап сделки по урегулированию конфликта в секторе Газа накануне. 13 октября палестинцы должны отпустить заложников. Израиль, в свою очередь, должен отвести войска от Газы до «согласованной линии».