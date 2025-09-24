Немецкий политик Нимайер попросил российское гражданство

Руководитель Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер заявил «РИА Новости», что подал прошение о получении гражданства России. По его словам, в Германии ему может грозить преследование со стороны правоохранительных органов.

Ральф Нимайер

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости Ральф Нимайер

«Я обратился за политическим убежищем (в России.— "Ъ") и получил временный документ,— сказал политик.— Но это еще не гражданство, на которое я надеюсь». Он добавил, что уже начал учить русский язык.

Господин Нимайер утверждает, что его паспорт гражданина Германии был «заблокирован». По его словам, об этом стало известно при попытке вылететь из ОАЭ в Мюнхен. Немецкое посольство в Дубае предложило соотечественнику разовый паспорт для возвращения на родину. Политик полагает, что в Германии его могут арестовать или как-то иначе помешать последующим попыткам покинуть страну.

В начале недели бывшая помощница экс-президента США Джо Байдена Тара Рид получила гражданство РФ. Она заявила, что переезд в Россию был «вынужденным шагом», так как ей и семье угрожала опасность «со стороны американских властей».