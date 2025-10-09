В 2025 году аграриям Дона выплатили более 1,6 млрд рублей страховых компенсаций

За девять месяцев 2025 года дочерняя компания Россельхозбанка – «РСХБ-Страхование» выплатила аграриям Ростовской области более 1,6 млрд руб., а всего по стране – свыше 5 млрд руб. Об этом сообщила пресс-служба банка со ссылкой на председателя правления РСХБ Бориса Листова. Свое заявление он сделал на площадке Российской агропромышленной выставки «Золотая осень».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

По словам господина Листова, опасные климатические явления и чрезвычайные ситуации природного характера, которые приносят серьезный ущерб урожаю, наблюдаются чаще, чем 10 лет назад. «В 2025 году произошел “идеальный шторм” – майские заморозки, летняя засуха и маловодье, – пояснил глава правления. – Тем не менее, отрасль справляется со всеми вызовами».

По оценкам аналитиков банка, в стране в этом году доля застрахованных посевных площадей превышает 20%. Наибольшие выплаты получили аграрии Краснодарского края (более 1,7 млрд руб.), Ростовской области (свыше 1,6 млрд руб.) и Ставрополья (более 460 млн руб.).

За последние два года доля группы Россельхозбанка в выплатах по страхованию урожая и сельскохозяйственных животных достигла 58% от общего объема рынка выплат. Таким образом, каждая вторая страховая выплата сельхозтоваропроизводителям в стране обеспечивается компанией «РСХБ-Страхование». За все время работы финансовая группа осуществила более 2,8 тыс. страховых компенсаций аграриям РФ на общую сумму более 22 млрд руб.

Технологии космомониторинга полей и автоматического расчета ущерба позволяют урегулировать убытки в срок – от одного рабочего дня. Наибольшей популярностью аграриев пользуются программы по страхованию на случай чрезвычайных ситуаций, имущества, спецтехники и сельхозживотных.

Ефим Мартов