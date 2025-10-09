Власти Газы заявили об усиленных обстрелах после переговоров Израиля и «Хамаса»

Сектор Газа подвергся обстрелу со стороны Израиля, утверждают в агентстве по гражданской обороне анклава. Под массированную атаку попала столица Газы, уточнили там.

«С момента объявления прошлой ночью соглашения о предлагаемых рамках прекращения огня в Газе поступило несколько сообщений о взрывах — в частности, в северных районах Газы»,— заявил AFP представитель агентства Мохаммед Аль-Мугайир.

Накануне Израиль и «Хамас» согласились на первый этап сделки по урегулированию конфликта в секторе Газа, сообщил президент США Дональд Трамп. Он назвал это великим днем для арабского мира и Израиля. 13 октября палестинцы должны отпустить заложников, которых палестинское движение «Хамас» похитило два года назад. Договоренности также предполагают отвод войск ЦАХАЛа от Газы до «согласованной линии».