Океанолог Сапожников назвал российские города, которым угрожает затопление

Ведущий научный сотрудник Института океанологии имени П. П. Ширшова РАН Филипп Сапожников предупредил о рисках затопления нескольких прибрежных городов России из-за подъема уровня Мирового океана, вызванного изменением климата. По его оценкам, к 2100 году уровень воды может подняться на 0,3–0,65 м, а при неблагоприятном развитии событий – до 1,3 м. К 2300-му подъем может достигнуть 5,6 м.

Под угрозой затопления находятся прибрежные районы Санкт-Петербурга, часть Кронштадта и Сестрорецка на северо-западе страны. В Причерноморье это Азов, южная часть Ростова-на-Дону, прибрежные территории Керчи, а также некоторые станицы северной Кубани и районы Адлера. Опасность затрагивает и Дальний Восток – порт Находка, а в Арктике риски есть для Варандея, Нарьян-Мара и Салехарда.

Как отметил господин Сапожников в комментарии «РИА Новости», прогнозы основаны на моделировании текущих климатических тенденций, включая ускоренное таяние ледников и термическое расширение океанских вод из-за их прогрева. По словам ученого, эти сценарии представляют собой расчетные модели и требуют дальнейшего изучения.

Рост уровня Мирового океана обусловлен двумя основными факторами — таянием полярных ледников и увеличением температуры глубинных вод, что приводит к расширению объема воды. Эти процессы активизировались в последние десятилетия из-за устойчивого глобального потепления.