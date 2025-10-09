Спасатели отследили сигнал телефона главы семьи, пропавшей в Красноярском крае

Поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» определил, откуда исходит радиосигнал телефона главы семьи, пропавшей в Красноярском крае. Сигнал зафиксирован на расстоянии 7 км от поселка Кутурчин в Партизанском районе, сообщил региональный СКР.

Сейчас поиски семьи сосредоточены на пересеченной местности в обозначенном квадрате. Поиски осложняются обильным снежным покровом, низкой температурой, а также «значительными и разнообразными неровностями рельефа», затрудняющими передвижение и ориентирование поисковиков, уточнили в ведомстве.

28 сентября Сергей и Ирина Усольцевы вместе с пятилетней дочерью вышли с базы отдыха в поход в Кутурчинское Белогорье. Через два дня старший сын Усольцевых сообщил полиции, что семья не выходит на связь. 2 октября правоохранители нашли в лесу машину, принадлежащую пропавшей паре. Было возбуждено уголовное дело.