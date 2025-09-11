Один человек пострадал из-за пожара в автомобиле в Шушарах
В результате возгорания автомобиля в Шушарах госпитализировали одного пострадавшего. Об этом сообщили в пресс-службе управления МЧС по Санкт-Петербургу.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Сообщение о том, что неподалеку от дома по адресу Школьная улица, 6, к.2 горит Ford Mondeo поступило в экстренные службы 11 сентября в 12:37.
Пожар потушили к 13:07. К ликвидации возгорания привлекались десять сотрудников МЧС и две единицы спецтехники.
