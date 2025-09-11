Один человек пострадал из-за пожара в автомобиле в Шушарах

В результате возгорания автомобиля в Шушарах госпитализировали одного пострадавшего. Об этом сообщили в пресс-службе управления МЧС по Санкт-Петербургу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Сообщение о том, что неподалеку от дома по адресу Школьная улица, 6, к.2 горит Ford Mondeo поступило в экстренные службы 11 сентября в 12:37.

Пожар потушили к 13:07. К ликвидации возгорания привлекались десять сотрудников МЧС и две единицы спецтехники.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что огненное ДТП с грузовиками парализовало движение по трассе М-11.

Артемий Чулков