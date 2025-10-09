Оборот DIY-рынка в России к концу года может упасть на 3,5%

Во второй половине 2025 года оборот российского рынка товаров для дома и ремонта сократится на 3,5% год к году, до 3,52 трлн руб. Об этом свидетельствуют данные имеющегося у «Ъ» исследования Infoline. Падение рынка связано со снижением жилищного строительства в целом по России, что привело к сокращению спроса на отделочные материалы, в том числе в сегменте индивидуального жилищного строительства, отмечают аналитики.

Наиболее заметное снижение ожидается в сегменте В2В-продаж. По итогам второго полугодия в Infoline ожидают сокращения на 6,5% год к году, до 1,87 трлн руб. В рознице более чем на 8% в денежном выражении будут падать продажи в категории Hard DIY — это крупногабаритные строительные и отделочные материалы.

В январе—августе 2025 года объем ввода жилья по всей России сократился на 5% в годовом выражении, до 67,5 млн кв. м, следует из подсчетов Росстата. За этот период в стране было построено 20,2 млн кв. м многоквартирных домов, что на 6% меньше год к году, и 47,3 млн кв. м частных домов, что меньше на 5%.

