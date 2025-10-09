Дрели притихли
DIY-рынок сокращается вслед за жилищным строительством
Во второй половине 2025 года оборот российского рынка товаров для дома и ремонта сократятся на 3,5%, до 3,52 трлн руб. Негативные тенденции в сегменте начали наблюдаться еще с весны текущего года, сейчас они только усугубились. Одна из основных причин, повлекших сокращение продаж продукции DIY,— снижение по всей стране объемов жилищного строительства.
Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ
О возможном сокращении по итогам июля—декабря 2025 года оборота рынка DIY-товаров на 3,5% год к году, до 3,52 трлн руб., говорится в имеющемся у “Ъ” исследовании Infoline. Это связано со снижением жилищного строительства в целом по России, что привело к снижению спроса на отделочные материалы в том числе в сегменте индивидуального жилищного строительства, отмечают аналитики компании.
В январе—августе 2025 года объем ввода жилья по всей России сократился на 5% год к году, до 67,5 млн кв. м, следует из подсчетов Росстата. За этот период в стране было построено 20,2 млн кв. м многоквартирных домов, что на 6% меньше год к году, и 47,3 млн кв. м частных домов, что меньше на 5%.
Наиболее заметное сокращение ожидается в сегменте В2В-продаж. По итогам второго полугодия в Infoline ожидают сокращения на 6,5% год к году, до 1,87 трлн руб. В рознице более чем на 8% в денежном выражении будут снижаться продажи в категории Hard DIY — это крупногабаритные строительные и отделочные материалы.
Снижение продаж товаров для дома с начала этого года наблюдают и в сервисе «Платформа ОФД»: согласно его данным, в январе—августе реализация такой продукции снизилась на 5% год к году. Уменьшение покупок непродовольственных групп фиксируется прежде всего в офлайн-торговле, отмечает гендиректор компании Дмитрий Батюшенков. Эту тенденцию подтверждает и снижение посещения магазинов товаров для дома: по данным Focus Technologies, в январе—августе 2025 года их трафик сократился на 18% год к году.
В первой половине 2025 года совокупные продажи крупнейших DIY-сетей сократились на 1% год к году, до 532,1 млрд руб., после роста на 14,6% годом ранее, отмечают в Infoline. Сильнее всего снизились продажи у сетей «Лемана Про» (–7%), OBI (–14,2%) и «Максидом» (–16%). В этих сетях не ответили “Ъ”. Впрочем, онлайн-продажи сетей, несмотря на сильное замедление, продолжают показывать положительную динамику. В первой половине года они выросли на 7,7% год к году, до 144,3 млрд руб. Но этот показатель не такой, как в 2024 году, по итогам которого оборот онлайн-продаж крупнейших DIY-ритейлеров показывал рост на 28%.
Крупнейшие в России DIY-ритейлеры в январе—июне 2025 года
|
Источник: Infoline.
IR-директор онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру» Алексей Лукьянов отмечает разнонаправленную динамику на DIY-рынке. В розничном сегменте в компании фиксируют снижение, в то время как в корпоративном спрос остается устойчивыми. По итогу полугодия рост выручки составил 14% год к году, а в корпоративном сегменте — 25%. Его обеспечили продажи инструментов, оборудования и отделочных материалов. В то же время реализация товаров для начальных этапов строительства демонстрирует спад, добавляет господин Лукьянов.
Значительное ухудшение динамики рынка DIY-товаров начало проявляться еще с весны, считает гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров. С апреля—июня этого года темпы роста цен на строительные и отделочные материалы резко замедлились, что связано в основном со снижением объемов жилищного строительства, добавляет эксперт.
Снижение по итогам 2025 года в апреле прогнозировали и в «Лемана Про». Так, по прогнозам компании, рост российского рынка DIY-товаров замедлится до 6–8% после роста на 12% год к году (см. “Ъ” от 16 апреля). Тогда аналитики связывали это и с существенным ростом цен на услуги рабочих из-за дефицита персонала, что вынуждает потребителей растягивать ремонтные работы на несколько лет.