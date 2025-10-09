Дрели притихли

Во второй половине 2025 года оборот российского рынка товаров для дома и ремонта сократятся на 3,5%, до 3,52 трлн руб. Негативные тенденции в сегменте начали наблюдаться еще с весны текущего года, сейчас они только усугубились. Одна из основных причин, повлекших сокращение продаж продукции DIY,— снижение по всей стране объемов жилищного строительства.

О возможном сокращении по итогам июля—декабря 2025 года оборота рынка DIY-товаров на 3,5% год к году, до 3,52 трлн руб., говорится в имеющемся у “Ъ” исследовании Infoline. Это связано со снижением жилищного строительства в целом по России, что привело к снижению спроса на отделочные материалы в том числе в сегменте индивидуального жилищного строительства, отмечают аналитики компании.

В январе—августе 2025 года объем ввода жилья по всей России сократился на 5% год к году, до 67,5 млн кв. м, следует из подсчетов Росстата. За этот период в стране было построено 20,2 млн кв. м многоквартирных домов, что на 6% меньше год к году, и 47,3 млн кв. м частных домов, что меньше на 5%.

Наиболее заметное сокращение ожидается в сегменте В2В-продаж. По итогам второго полугодия в Infoline ожидают сокращения на 6,5% год к году, до 1,87 трлн руб. В рознице более чем на 8% в денежном выражении будут снижаться продажи в категории Hard DIY — это крупногабаритные строительные и отделочные материалы.

Снижение продаж товаров для дома с начала этого года наблюдают и в сервисе «Платформа ОФД»: согласно его данным, в январе—августе реализация такой продукции снизилась на 5% год к году. Уменьшение покупок непродовольственных групп фиксируется прежде всего в офлайн-торговле, отмечает гендиректор компании Дмитрий Батюшенков. Эту тенденцию подтверждает и снижение посещения магазинов товаров для дома: по данным Focus Technologies, в январе—августе 2025 года их трафик сократился на 18% год к году.

В первой половине 2025 года совокупные продажи крупнейших DIY-сетей сократились на 1% год к году, до 532,1 млрд руб., после роста на 14,6% годом ранее, отмечают в Infoline. Сильнее всего снизились продажи у сетей «Лемана Про» (–7%), OBI (–14,2%) и «Максидом» (–16%). В этих сетях не ответили “Ъ”. Впрочем, онлайн-продажи сетей, несмотря на сильное замедление, продолжают показывать положительную динамику. В первой половине года они выросли на 7,7% год к году, до 144,3 млрд руб. Но этот показатель не такой, как в 2024 году, по итогам которого оборот онлайн-продаж крупнейших DIY-ритейлеров показывал рост на 28%.

Крупнейшие в России DIY-ритейлеры в январе—июне 2025 года Выйти из полноэкранного режима Компания Выручка в первом полугодии (млрд руб.) Изменение год к году (%) Доля B2B-продаж в обороте в январе--июне 2024 года (%) Доля B2B-продаж в обороте в январе--июне 2025 года (%) «Лемана Про» 259,7 –7 32 30,4 Ozon 198,1 43,1 1,5 1,5 Wildberries 173,8 57,6 0,5 0,5 «ВсеИнструменты.ру» 86,8 14,1 67,2 73,7 «Петрович» 71,2 8,2 45 45 «Яндекс Маркет» 29,4 35 0,5 0,5 «Строительный двор» 26,9 0 60,3 62,9 «Бауцентр», «Стройбаза БСМ» 23,9 6,2 29 30,9 «Сатурн» 21,2 3 61 61 «Максидом», Castorama 14,9 –16 3 3 OBI 10,5 –14,2 4,1 4 «Агава», «Мегастрой», «Обои-city», «Биосфера» 10 2,8 18 17,9 «Стройландия» 6,9 3,9 19,8 19,4 Открыть в новом окне Источник: Infoline.

IR-директор онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру» Алексей Лукьянов отмечает разнонаправленную динамику на DIY-рынке. В розничном сегменте в компании фиксируют снижение, в то время как в корпоративном спрос остается устойчивыми. По итогу полугодия рост выручки составил 14% год к году, а в корпоративном сегменте — 25%. Его обеспечили продажи инструментов, оборудования и отделочных материалов. В то же время реализация товаров для начальных этапов строительства демонстрирует спад, добавляет господин Лукьянов.

Значительное ухудшение динамики рынка DIY-товаров начало проявляться еще с весны, считает гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров. С апреля—июня этого года темпы роста цен на строительные и отделочные материалы резко замедлились, что связано в основном со снижением объемов жилищного строительства, добавляет эксперт.

Снижение по итогам 2025 года в апреле прогнозировали и в «Лемана Про». Так, по прогнозам компании, рост российского рынка DIY-товаров замедлится до 6–8% после роста на 12% год к году (см. “Ъ” от 16 апреля). Тогда аналитики связывали это и с существенным ростом цен на услуги рабочих из-за дефицита персонала, что вынуждает потребителей растягивать ремонтные работы на несколько лет.

Алина Мигачёва