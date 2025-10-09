В МВД предупредили о мошеннической схеме с пересдачей анализов

Мошенники звонят пенсионерам под видом работников поликлиники и просят назвать персональные данные якобы для пересдачи анализов. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на материалы МВД.

Неизвестные по телефону просят пожилых людей предоставить информацию, якобы чтобы дополнить анкету для пересдачи анализов. После этого начинаются звонки от имени лжесиловиков, которые обвиняют жертву в финансировании запрещенных организаций. Собеседнику предлагают перенести деньги на «безопасный счет».

Как уточняют в МВД, по такой схеме уже обманули 89-летнюю пенсионерку. К женщине пришла соучастница схемы и принесла сумки для денег, после чего мужчина забрал «посылку» с 80 тыс. руб.

Правоохранительные органы регулярно сообщают о новых схемах мошенничества. По данным МВД, злоумышленники могут рассылать фиктивные приказы о награждениях, чтобы под предлогом «уточнения данных» получить личную и служебную информацию. Также мошенники шлют россиянам письма о «новом налоге».