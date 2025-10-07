В МВД рассказали о мошеннической рассылке военнослужащим приказов о награждении

В России появилась новая мошенническая схема, направленная на обман военнослужащих, предупреждают в управлении МВД по борьбе с киберпреступностью. Злоумышленники под видом сотрудников штабов рассылают фиктивные приказы о награждениях, чтобы под предлогом «уточнения данных» или «заполнения документов» получить личную и служебную информацию о должностных лицах батальонов, полков, бригад и дивизий.

Мошенники стараются выявлять важные служебные контакты и подробности, используя доверие военнослужащих, подчеркивают в МВД. Ведомство призывает военнослужащих с осторожностью относиться к подобным сообщениям и воздерживаться от переписки с неизвестными.

Такое общение, помимо риска передачи данных, может привести к установке вредоносных программ. Любая утечка служебных данных, отмечают в МВД, опасна не только для одного человека, но и для целого подразделения.