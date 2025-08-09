Тарифы на грузоперевозки между Москвой и Петербургом в июле выросли почти на 6%

По итогам июля текущего года тарифы на автогрузоперевозки в РФ впервые превысили показатели прошлого года. Так, средневзвешенный тариф на перевозки по стране составил 69,2 руб. /км, увеличившись на 1,02% к июлю 2024 года, и даже обогнал традиционно высокий январский показатель. Такими данными с «Ъ-СПб» поделились аналитики цифровой логистической платформы «Монополия».

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

По информации экспертов, увеличение стоимости наблюдалось по всем типам полуприцепов, задействованных для перевозки грузов в любых секторах, и составило 1,3-1,7%. Среди направлений заметнее всего за год выросла стоимость перевозок между Москвой и Санкт-Петербургом — сразу на 5,89%.

При этом индекс ставок, рассчитываемый компаний, обогнал показатель прошлого года на 1,08%. Рост тарифа к июню 2025 года составил 1,6%. Тарифы на рефрижераторы достигли 72,5 руб./км, на термосы — 68,2 руб./км, на тенты — 65,7 руб./км.

Прежде «Ъ-СПб» писал, что месяцем ранее средневзвешенная стоимость перевозок по маршруту Москва и Московская область — Санкт-Петербург и Ленобласть составляла 69,3 руб./км, что на 3,6% ниже, чем в 2024 году.

Андрей Цедрик