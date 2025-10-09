Бас-гитарист группы Kiss попал в аварию, потеряв сознание за рулем

Бас-гитарист американской рок-группы Kiss Джин Симмонс попал в аварию в Малибу, потеряв сознание за рулем. Об этом сообщает телеканал NBC 4 Los Angeles.

По информации телеканала, потеряв сознание, 76-летний музыкант врезался в припаркованную машину. Один из очевидцев вызвал экстренные службы. Музыканта госпитализировали для обследования.

8 октября Джин Симмонс сообщил в соцсети X, что с его здоровьем «все в полном порядке». Его жена, Шэннон Твид, подтвердила NBC 4, что гитарист восстанавливается дома.