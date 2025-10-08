Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Трамп допустил скорую поездку на Ближний Восток для соглашения по сектору Газа

Президент США Дональд Трамп заявил, что может поехать на Ближний Восток на выходных 11 и 12 октября. Об этом он рассказал в Белом доме после обсуждения хода переговоров по прекращению огня в секторе Газа со своей командой.

«Возможно, я поеду туда ближе к концу недели, может быть, даже в воскресенье. <...> Посмотрим, но шансы очень велики. Переговоры идут очень хорошо»,— сказал господин Трамп журналистам (цитата по AFP).

Сейчас в городе Шарм-эш-Шейх в Египте проходят непрямые переговоры палестинского движения «Хамас» и Израиля по прекращению огня в Газе. Стороны обсуждают условия обмена израильских заложников на палестинских заключенных в соответствии с планом Дональда Трампа. Соединенные Штаты на переговорах представляют спецпосланник президента Стив Уиткофф и старший советник Джаред Кушнер.

О переговорах по Газе — в материале «Ъ» «"Хамас" растягивает возвращение заложников».

Новости компаний Все