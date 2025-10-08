Трамп допустил скорую поездку на Ближний Восток для соглашения по сектору Газа

Президент США Дональд Трамп заявил, что может поехать на Ближний Восток на выходных 11 и 12 октября. Об этом он рассказал в Белом доме после обсуждения хода переговоров по прекращению огня в секторе Газа со своей командой.

«Возможно, я поеду туда ближе к концу недели, может быть, даже в воскресенье. <...> Посмотрим, но шансы очень велики. Переговоры идут очень хорошо»,— сказал господин Трамп журналистам (цитата по AFP).

Сейчас в городе Шарм-эш-Шейх в Египте проходят непрямые переговоры палестинского движения «Хамас» и Израиля по прекращению огня в Газе. Стороны обсуждают условия обмена израильских заложников на палестинских заключенных в соответствии с планом Дональда Трампа. Соединенные Штаты на переговорах представляют спецпосланник президента Стив Уиткофф и старший советник Джаред Кушнер.

