Уиткофф и Кушнер представляют США на переговорах по урегулированию в Газе

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и старший советник Джаред Кушнер представляют Соединенные Штаты на технических переговорах по урегулированию конфликта в секторе Газа. Сейчас обсуждаются списки пленных, подлежащих освобождению, сообщила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

«Они пересматривают списки заложников из числа израильтян и политических заключенных (имеются в виду заключенные в Израиле палестинцы.—"Ъ"), которые будут освобождены»,— заявила госпожа Левитт (трансляция велась на Youtube-канале Fox News).

Газета The Times of Israel (TOI) отметила, что это, возможно, первый раз, когда представитель Белого дома использовал такую формулировку по отношению к лишенным свободы палестинцам. «Однако это, скорее всего, просто оговорка, а не новое политическое решение»,— заключили в TOI.

По словам госпожи Левитт, Израиль и палестинское движение «Хамас» согласны с программой урегулирования конфликта, предложенной президентом США Дональдом Трампом. TOI уточнило, что пресс-секретарь не дала четкого ответа на вопрос о том, сколько времени продлятся переговоры в Египте. Как добавила представитель Белого дома, сейчас важно быстро договориться об освобождении заложников, чтобы скорее перейти к следующей части переговоров. На ней, объяснила дипломат, стороны должны установить порядок послевоенного управления сектором Газа.

Ранее Дональд Трамп написал в соцсети Truth Social, что первый этап переговоров между Израилем и «Хамасом» должен завершиться уже на этой неделе.

Подробнее о переговорах в Египте — в материале «Ъ» «От сектора Газа отводят "Железные мечи"».