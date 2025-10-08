Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Сборная Египта отобралась на чемпионат мира по футболу

Сборная Египта по футболу вышла на чемпионат мира по футболу, набрав 23 очка в девятом туре отборочного турнира. Команда занимает первое место с отрывом в пять очков от ближайших преследователей — сборной Буркина-Фасо.

В последнем матче на турнире Египет обыграл Джибути со счетом 3:0. Дубль оформил футболист «Ливерпуля» Мохаммед Салах, еще один мяч забил Ибрагим Аделя. Встреча Египта и Джибути в первом круге закончилась со счетом 6:0 в пользу египтян.

В отборочном турнире Египет выступает в группе A. За девять туров команда потеряла очки дважды: сыграв вничью с Буркина-Фасо и Гвинея-Бисау.

Сборная Египта семь раз становилась обладательницей Кубка африканских наций. В прошлый раз египтяне выходили на чемпионат мира в 2018 году. Тогда в России они не смогли пройти групповой этап. Следующий чемпионат мира пройдет в 2026 году в США, Мексике и Канаде.

