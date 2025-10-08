Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Музей истории Ростова включили в реестр Союза музеев России

В реестр Союза музеев России включен музей истории Ростова-на-Дону. Об этом своем Telegram-канале сообщает глава города Александр Скрябин. Заявка на вступление была подана в начале 2025 года.

Фото: пресс-служба музея истории Ростова

По словам главы донской столицы, Союз музеев России — единственная общероссийская организация, объединяющая музеи страны как общественные институты. Она была основана в ноябре 2001 года и насчитывает более 400 музеев из 76 регионов России.

Наталья Белоштейн

