Музей истории Ростова включили в реестр Союза музеев России

В реестр Союза музеев России включен музей истории Ростова-на-Дону. Об этом своем Telegram-канале сообщает глава города Александр Скрябин. Заявка на вступление была подана в начале 2025 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба музея истории Ростова Фото: пресс-служба музея истории Ростова

По словам главы донской столицы, Союз музеев России — единственная общероссийская организация, объединяющая музеи страны как общественные институты. Она была основана в ноябре 2001 года и насчитывает более 400 музеев из 76 регионов России.

Наталья Белоштейн