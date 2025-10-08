Производство строительного кирпича в РФ может упасть на 43%

Производство строительного кирпича в России в 2025 году может снизиться на 7,3%, до 1,81 млрд условных штук. К 2030 году падение составит 43,2% к уровню 2025-го, прогнозирует консалтинговая компания Neo. Аналитики связывают спад с замедлением жилищного строительства: по данным «Наш.дом.рф», ввод ИЖС и МКД за январь–август сократился на 5–6%.

Дополнительным фактором стал резкий рост цен: с 2020 года кирпич подорожал на 95,1%, что вынуждает застройщиков переходить на более доступные материалы — сэндвич-панели и каркасные конструкции.

Отрицательная динамика затрагивает и другие базовые категории. В СМПРО ожидают снижения выпуска товарного бетона на 3,7%, а железобетонных изделий — на 16,7%. По словам экспертов, часть производителей уже снижает объемы выпуска или рассматривает консервацию мощностей.

Аналитики не исключают, что на рынке начнутся ценовые войны, которые могут привести к уходу наиболее слабых игроков с высокой долговой нагрузкой. Поддержку отрасли могут оказать лишь инфраструктурные проекты и восстановление новых территорий.

