Девелоперы уронили кирпич

Производство кирпича в 2025 году может сократиться на 7,3%, а к 2030 году — более чем на 40%. Выпуск других базовых стройматериалов также снижается. Это связано с падением ввода жилья и стремлением девелоперов оптимизировать затраты. Производители вынуждены консервировать мощности, некоторые игроки могут уйти с рынка.

Производство строительного кирпича в России в 2025 году может составить 1,81 млрд условных штук, снизившись год к году на 7,3%, подсчитали в консалтинговой компании Neo. Исполнительный директор СМПРО Евгений Высоцкий также считает, что производство керамического и силикатного кирпича в этом году снизится на 7,3% год к году. Негативный тренд сохранится. В 2030 году производство строительного кирпича может сократиться на 43,2% к уровню 2025 года, прогнозирует в Neo.

В Neo основным фактором снижения считают замедление строительной активности. По данным единой информсистемы «Наш.дом.рф», ввод индивидуального жилья в январе—августе потерял 5% год к году, до 47,3 млн кв. м, многоквартирного — 6%, до 20,3 млн кв. м. Инфраструктурное строительство не может компенсировать эти объемы, констатирует господин Высоцкий. Второй фактор — рост цен. В 2025 году строительный кирпич в России в среднем, по данным Neo, подорожал на 11,2% год к году, до 11,9 тыс. руб. за 1 тыс. условных штук. С 2020 года увеличение составило 95,1%.

Партнер практики «Инжиниринг» Neo Яна Лебединская считает, что с удорожанием кирпича застройщики переходят на альтернативные доступные материалы: сэндвич-панели, пазогребневые плиты, различные каркасные конструкции.

Остальные базовые категории строительных материалов пока также не демонстрируют заметного роста производства. В СМПРО ожидают, что выпуск товарного бетона по итогам 2025 года снизится на 3,7%, железобетонных изделий — на 16,7%. В Neo для товарного бетона пока ждут только замедления темпов. Производство в этом году может прибавить 3,6%, до 72,2 млн тонн. Год назад увеличение составило 3,9%.

Руководитель проектов практики «Инжиниринг» Strategy Partners Дмитрий Арестов поясняет, что кирпич —низкомаржинальная продукция, которая сталкивается с ростом стоимости логистики. Рынок бетона может поддерживать дорожное строительство, а железобетонных изделий — инфраструктурное. Поэтому ситуация в этих сегментах может быть немного лучше.

Президент ГК «Основа» Александр Ручьев отмечает снижение производства всех основных групп материалов: цемента, бетона, кровельных и керамических материалов, кирпича. Девелоперы синхронизируют свои закупки с текущими и прогнозируемыми объемами строительства, поясняет заместитель коммерческого директора Asterus Татьяна Хлебалина.

Управляющий партнер девелопера Stenoy Илья Фролов рассказал, что компания сократила в первую очередь закупки базовых материалов: цемента, песка, щебня, арматуры.

Директор по закупкам ГК А101 Елена Леликова говорит, что просадка заметна также в сегменте стеновых материалов. С сокращением спроса на жилье, по ее словам, в целом падает спрос на базовые позиции.

Ведущий инженер-технолог завода «Поревит» Павел Кокарев заявляет, что часть производителей строительных материалов уже начала снижать объемы выпуска, другие — рассматривают консервацию мощностей до нового строительного сезона. Одним из факторов он называет начавшееся снижение закупочных цен из-за роста предложения. Керамзитобетонные блоки и газоблоки, по словам эксперта, подешевели на 35–40% год к году. Исполнительный директор «ОМ Девелопмент» Александр Сабаев говорит, что арматура для застройщиков за год подешевела на 20%. Гендиректор «Технониколь» Владимир Марков отмечает снижение продаж всех материалов в этом году на 3–4%.

Господин Кокарев не исключает, что часть мелких и средних игроков будет вынуждена уйти с рынка. Недостатка продукции на рынке действительно нет, говорит Александр Ручьев. Евгений Высоцкий считает, что до реальных закрытий на рынке все же еще далеко: сначала пройдут ценовые войны, в рамках которых стоимость материалов не будет увеличиваться вслед за себестоимостью, затем с рынка могут уйти наиболее слабые компании, в том числе с высокой кредитной нагрузкой.

Павел Кокарев не исключает, что постепенное увеличение доступности ипотеки послужит росту спроса на строительные материалы. Одновременно, по его словам, многие начали активно закупать продукцию, опасаясь роста ее стоимости из-за повышения НДС. Господин Марков полагает, что поддерживать отрасль может строительство логистических и промышленных объектов. В Neo фактором считают возведение защитных и оборонительных сооружений, восстановление новых территорий. Дмитрий Арестов говорит, что стабилизировать загрузку мощностей могут и региональные программы капремонта.

Александра Мерцалова