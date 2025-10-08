Состав ХК «Шанхай Дрэгонс» пополнил американский нападающий Кевин Лабанк

Экс-нападающий «Колбамбус Блю Джекетс» и бронзовый чемпион мира 2021 года в составе сборной США Кевин Лабанк заключил с петербургско-китайским клубом «Шанхай Дрэгонс» контракт до конца сезона, сообщает пресс-служба «огнедышащих» 8 октября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Новый нападающий ХК «Шанхай Дрэгонс» Кевин Лабанк, ранее выступавший в НХЛ

Фото: Пресс-служба ХК «Шанхай Дрэгонс» Новый нападающий ХК «Шанхай Дрэгонс» Кевин Лабанк, ранее выступавший в НХЛ

Фото: Пресс-служба ХК «Шанхай Дрэгонс»

По словам генерального менеджера «Шанхай Дрэгонс» Игоря Варицкого, команда продолжает укреплять атакующую линию, прежде всего, в мастерстве, креативности и результативности.

«Праворукий крайний нападающий, любит играть в атаке, создавать моменты и забивать. Хорош при игре в большинстве. Его хотели видеть в своем составе несколько клубов КХЛ, поэтому мы рады, что Кевин выбрал нас»,— сказал господин Варицкий.

За «Шанхай Дрэгонс» американский форвард, имеющий за плечами девятилетний опыт выступлений в НХЛ (542 матча и 251 набранное очко), будет выступать под номером 12.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что китайско-петербургскую команду пополнил 28-летний канадский нападающий Остин Вагнер, также имеющий опыт выступлений в НХЛ и АХЛ.

Андрей Маркелов