Состав ХК «Шанхай Дрэгонс» пополнил американский нападающий Кевин Лабанк
Экс-нападающий «Колбамбус Блю Джекетс» и бронзовый чемпион мира 2021 года в составе сборной США Кевин Лабанк заключил с петербургско-китайским клубом «Шанхай Дрэгонс» контракт до конца сезона, сообщает пресс-служба «огнедышащих» 8 октября.
Новый нападающий ХК «Шанхай Дрэгонс» Кевин Лабанк, ранее выступавший в НХЛ
Фото: Пресс-служба ХК «Шанхай Дрэгонс»
По словам генерального менеджера «Шанхай Дрэгонс» Игоря Варицкого, команда продолжает укреплять атакующую линию, прежде всего, в мастерстве, креативности и результативности.
«Праворукий крайний нападающий, любит играть в атаке, создавать моменты и забивать. Хорош при игре в большинстве. Его хотели видеть в своем составе несколько клубов КХЛ, поэтому мы рады, что Кевин выбрал нас»,— сказал господин Варицкий.
За «Шанхай Дрэгонс» американский форвард, имеющий за плечами девятилетний опыт выступлений в НХЛ (542 матча и 251 набранное очко), будет выступать под номером 12.
Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что китайско-петербургскую команду пополнил 28-летний канадский нападающий Остин Вагнер, также имеющий опыт выступлений в НХЛ и АХЛ.