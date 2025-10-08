СКР: убийца архитектора Супоницкого снимал комнату по соседству для слежки за жертвой

49-летний подозреваемый в убийстве архитектора Александра Супоницкого долгое время следил за распорядком жизни жертвы. Для этого он даже снял комнату в доме убитого, сообщили в главном следственнои управлении СКР по Санкт-Петербургу.

Следователи рассматривают в качестве приоритетного мотива убийства конфликт на почве финансовых взаимоотношений. Расследование продолжается.

Как ранее писал «Ъ», к материалам дела приобщена долговая расписка убитого на $3,6 млн. В качестве займодателя в ней числится предполагаемый убийца — Константин Козырев. На него также зарегистрирован карабин, из которого был застрелен архитектор. Как следует из базы данных СПАРК, полный тезка подозреваемого ранее был связан со строительным бизнесом.

Утром в ЖК «Царская столица» в Санкт-Петербурге был убит 73-летний архитектор Александр Супоницкий. Его застрелили на глазах у 10-летней дочери. Предполагаемый убийца Константин Козырев после убийства спустился в свою комнату и покончил с собой, устроив при этом пожар. СКР возбудил уголовное дело об убийстве с особой жестокостью (ч.2 ст.105 УК РФ).

