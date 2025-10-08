Архитектор Супоницкий был должен своему убийце $3,6 млн

Архитектора Александра Супоницкого и его предполагаемого убийцу Константина Козырева связывал длительный финансовый конфликт. К материалам дела приобщена долговая расписка убитого на $3,6 млн, сообщил «Ъ» источник в правоохранительных органах. Родные убитого, по словам собеседника «Ъ», о долге ничего не знали.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Как следует из базы данных СПАРК, полный тезка подозреваемого в убийстве ранее занимал пост замдиректора по финансам в крупном строительном холдинге «Петротрест».

Утром в жилом комплексе «Царская столица» в Санкт-Петербурге на глазах у десятилетней дочери был застрелен из карабина 73-летний архитектор Александр Супоницкий. Подозреваемый в убийстве Константин Козырев жил с ним в одном доме. На него зарегистрирован карабин, ставший орудием убийства. После расправы над архитектором стрелок спустился в свою квартиру этажом ниже и покончил с собой, устроив при этом пожар.

Главное следственное управление СКР по Санкт-Петербургу возбудило уголовное дело об убийстве с особой жестокостью (ч.2 ст.105 УК РФ).

Подробнее — в материале «Исполнено в петербургском стиле».

Степан Мельчаков, Андрей Кучеров