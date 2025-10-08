Исполнено в петербургском стиле

Потомственный архитектор Александр Супоницкий был жестоко убит в ЖК в центре Санкт-Петербурга на глазах у дочери, когда провожал ее утром в школу. Следствие установило, что проектировщик многих значимых для города объектов, включая станцию метро «Горьковская» и Невскую ратушу, был застрелен из карабина соседом, который после расправы свел счеты с жизнью, устроив в своей квартире пожар. Предполагаемым убийцей оказался бизнесмен Константин Козырев, который, по одной из версий, пошел на преступление из-за финансового конфликта с архитектором.

Дом, где был убит Александр Супоницкий

Рано утром 8 октября Санкт-Петербург всколыхнуло резонансное убийство председателя совета директоров группы компаний Suart и члена Союза архитекторов СССР и РФ. 73-летний Александр Супоницкий был обнаружен мертвым с огнестрельными ранениями в жилом комплексе «Царская столица» на Кременчугской, 19. Архитектор, по данным правоохранителей, отправился провожать дочку в школу и встретил возле лифта соседа с оружием в руках. Последний из имеющегося при нем карабина выстрелил в архитектора прямо на глазах у ребенка. Перед этим, как уточнили “Ъ” источники в правоохранительных органах, он поставил жертву на колени. Десятилетняя девочка физически не пострадала, однако сейчас ей оказывают психологическую помощь.

После совершенного преступления сосед спустился в свою квартиру этажом ниже, где свел счеты с жизнью и устроил пожар, который достаточно быстро был потушен прибывшими на место сотрудниками МЧС. От огня, по данным спасателей, никто не пострадал.

Как стало известно “Ъ”, предполагаемого убийцу зовут Константин Козырев. По основной версии, с Александром Супоницким у него был длительный финансовый конфликт.

В пользу того, что убийство не было заказным, также говорит и то, что карабин был зарегистрирован на имя Константина Козырева, а сам он снимал жилье в этом же доме.

Александр Супоницкий

Главное следственное управление СКР по городу возбудило уголовное дело по факту убийства, совершенного с особой жестокостью (ч. 2 ст. 105 УК РФ). Прокуратура Центрального района поставила ход и результаты расследования на контроль. При этом с точки зрения процессуальной логики дело, по всей видимости, будет прекращено за смертью обвиняемого.

Александр Супоницкий — потомственный архитектор. Его отец — Захар Супоницкий, который долгое время был директором Дома архитекторов в Петербурге (он же особняк Половцева на Большой Морской улице). В частности, компания Suart проектировала станции метро «Горьковская», «Политехнический университет», Невскую ратушу, яхт-клуб «Восточный», торгово-развлекательный центр «Пик» и многое другое. В одном из интервью господин Супоницкий, отвечая на вопрос, какие механизмы способны контролировать качество городской застройки, заключил: «Деньги, деньги и еще раз деньги».

