Выше горка, глубже яма

Мировая торговля товарами вырастет на 2,4% в 2025 году, следует из обновленного прогноза Всемирной торговой организации (ВТО). В августе ожидался значительно более скромный рост — на 0,9%. Пересмотр прогноза вызван усиленным ростом закупок американскими компаниями в ожидании повышения ввозных пошлин. За январь—июль (более свежие данные недоступны из-за шатдауна в США) импорт в страну увеличился на 10,9% в годовом выражении, до $2,1 трлн.

В результате глобальная торговля товарами за полугодие выросла на 4,9%, фиксирует доклад. В разбивке по категориям товаров драйверами роста были полупроводники и телекоммуникационное оборудование — их поставки в деньгах выросли на 20% год к году. Свой вклад в общее расширение товарооборота внесли как развитые, так и развивающиеся страны, затронутые тарифными ограничениями США. Впрочем, аналитики Trading Economics и ING полагают, что с учетом роста числа протекционистских мер по всему миру рост торговли уже в этом году может оказаться менее заметным, чем ждет ВТО.

Пока обзор организации предполагает, что поставки из Азии в 2025 году увеличатся на 5,3% (в августе ожидался рост на 4,9%), встречные — на 5,7% (3,3%). Корректировка оценок объясняется не только ожидаемым расширением торговли внутри региона, но и активной диверсификацией экспорта из Китая. Поставки европейских товаров, следует из доклада, могут вырасти на 0,7% (ожидалось снижение на 0,9%), импорт в Европу — на 2,4% (0,4%). Поясним, динамику европейской торговли сейчас определяют не только 15-процентные пошлины США (см. “Ъ” от 28 июля), но и то, что для части поставщиков рынок ЕС становится заменой американскому — в страну устремляется более заметный поток товаров, чем ожидалось (см. “Ъ” от 8 октября). Так, например, за январь—август экспорт товаров из Китая в ЕС вырос на 7,5%, до $369 млрд.

Разрушение некоторых цепочек поставок из-за тарифов Дональда Трампа и встречных мер торговых партнеров постепенно разгоняет цены на товары, считают аналитики. По их оценкам, глобальная инфляция будет активно расти в конце 2025 года, когда на складах (в том числе в развитых странах) начнут заканчиваться запасы, позволяющие производителям не поднимать цены резко и быстро. Прогноз роста мировой торговли товарами на 2026 год уже снижен до 0,5% с 1,8% в августе. Основные причины — ожидаемое замедление роста глобальной экономики, негативное влияние новых пошлин и отложенные последствия старых.

