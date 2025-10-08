Движение по скоростной трассе М-11 «Нева» ограничат из-за строительства развязки

В ночное время 10 и 11 октября на 681-м км скоростной трассы М-11 «Нева» в рамках строительства транспортной развязки с подключением к аэропорту Пулково будут демонтировать специальные временные сооружения, сообщает пресс-служба ГК «Автодор».

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Работы будут проводить с 00:00 до 02:30. В этот период будут организованы краткосрочные остановки движения автомобилей в оба направления продолжительностью не более получаса. Автомобилистов просят соблюдать скоростной режим и заранее планировать маршрут объезда.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что 8 октября на 134-м км внешнего кольца КАД вводили дорожные ограничения в связи с очисткой деформационного шва на мосту водопропускного сооружения В-4.

Андрей Маркелов