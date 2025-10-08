На участке КАД ограничили движение из-за ремонта моста

На 134 км внешнего кольца КАД ввели дорожные ограничения в связи с очисткой деформационного шва на мосту водопропускного сооружения В-4. Об этом утром 8 октября сообщили в пресс-службе дирекции Комплекса защитных сооружений Петербурга (КЗС).

«Движение будет попеременно перекрыто в двух полосах. Для движения автомобилей будет свободна одна полоса»,— говорится в пресс-релизе. Работы планируют завершить к 17:00 8 октября.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что проезд по трассе «Кола» перекрыли на 45 минут из-за разводки моста.