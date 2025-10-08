От уральских берез до Конго

В галерее «Главный проспект» открыли сезон тремя новыми выставками. Посетители могут увидеть уральские пейзажи, вдохновленные стихами Сергея Есенина, работы молодых художников из разных стран и графику Виталия Воловича, которая еще не выставлялась в Свердловской области.



Галерея «Главный проспект» в Екатеринбурге открыла новый сезон, представив три выставки, охватывающих не только разные периоды и техники живописи, но и разные регионы. В зале на втором этаже разместилась экспозиция «Картина мира» — это совместный проект «Главного проспекта», Третьяковской галереи и Газпромбанка. На выставке — работы художников из России, Китая, Ливии, США, Турции, Конго, Вьетнама, которые стали победителями конкурса «Картина мира», рассказала куратор проектов «Главного проспекта» Екатерина Худякова. В конкурсе участвовала 1,4 тыс. человек из 65 стран мира.

В своих работах художники осмысляют ценности, которые остаются общими, несмотря на разницу народов и культур.

Сюжетами картин становятся важные для художников разных национальностей образы — паломничество в Тибет, осетинский пейзаж, африканки в нарядах с цветами, изображения девушек в платке, с лампадкой, у церковных стен, с коромыслом.

В зале напротив — выставка художника и графика Виталия Воловича. Несмотря на то, что он жил и творил в Екатеринбурге, часть экспозиции демонстрируется в Свердловской области впервые: это триптих «Поединок», выполненный гуашью. Помимо этого, серия графических работ «Слово о полку Игореве» раньше не выставлялась в Екатеринбурге целиком. По словам куратора Екатерины Худяковой, эти работы «о том, как важно уметь защищать границы своей страны».

В зале представлены также серия гравюр на металле к пьесе Уильяма Шекспира «Ричард III», графические работы к трагедии Эсхилла «Орестея», живописные работы Виталия Воловича.

Вне залов в пространстве на втором этаже представлены пленэрные работы уральских художников, вдохновленные стихами Сергея Есенина. Проект «Есенинская Русь» был сделан к 130-летию поэта, рассказал художник и участник проекта Алексей Ефремов. Живописцы, в числе которых сам господин Ефремов, Александр и Галина Ремезовы, Андрей Прохоров, преподаватели художественного училища и студенты художественных специальностей.

«Мы не иллюстрировали произведения Сергея Александровича, мы решили, что мы вдохновились его произведениями»,— пояснил Алексей Ефремов.

Главным в них он назвал любовь к Родине, поэтому на картинах художники запечатлели уральские пейзажи. В частности, на работе Андрея Прохорова «Расшумелая погода» сохранились приклеившиеся к ней еловые иголки. Как рассказал господин Ефремов, эта работа упала в траву, и художник принял решение не очищать ее, поскольку «природа сама приложилась к ней».

В центре композиции — работы Галины Ремезовой, изображающие цветы. Они не были написаны на пленэре, но, по утверждению художницы, отражают ту же «теплоту жизни», которая заложена в стихах Сергея Есенина.

Другие работы изображают березы, одинокого лебедя, жившего в месте проведения пленэра, лес, церковь и местных жителей. Художники работали в разных техниках, пояснил Алексей Ефремов, от «плоской» живописи до импрессионистических мазков.

Выставки будут работать с 9 октября, а до 19 октября на первом этаже «Главного проспекта» продолжает работу выставка Зураба Церетели «Я садовником родился», в которой представлены все виды его работ, от живописи до скульптуры.

Анна Капустина