Сад одного художника

В международном выставочном центре «Главный проспект» в Екатеринбурге открылась выставка Зураба Церетели «Я садовником родился», объединившей все виды его творчества — от скульптуры до шелкографии. С подробностями — Анна Капустина.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Церемония открытия выставки "Зураб Церетели. Я садовником родился" в Международном центре искусств "Главный проспект"

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Церемония открытия выставки "Зураб Церетели. Я садовником родился" в Международном центре искусств "Главный проспект"

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

На торжественном открытии выставки работ Зураба Церетели в центре «Главный проспект» присутствовали глава Екатеринбурга Алексей Орлов, заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин, уральские деятели культуры.

«Если бы Зураб Константинович был сейчас с нами, он бы радовался вместе с нами такой прекрасной выставке»,— сказал президент Российской академии художеств, его внук Василий Церетели.

На церемонии открытия он поблагодарил за организацию проекта город и выставочный центр и вручил звание почетного члена академии учредителю «Главного проспекта» Олегу Гусеву.

Особенность экспозиции в том, что на ней собраны все виды творчества Зураба Церетели: живописные полотна, графические работы, произведения в технике горячей эмали, а также скульптурные композиции. Как рассказала куратор проектов «Главного проспекта» Екатерина Худякова, работы хранятся в Музее-мастерской Зураба Церетели в Москве, часть работ — в коллекции Академии художеств, и они очень редко попадают на выставки.

Экспозицию создавала дочь Зураба Церетели — Елена Церетели. Она не смогла приехать в Екатеринбург, но участвовала в организации выставки дистанционно.

Жители Екатеринбурга могут увидеть более 60 работ, охватывающих тридцатилетний период его жизни, в том числе серии «Листы из альбома», «Мудрец», «Раскопки», «Мастера», «Горожане».

В центре основного зала размещены работы Зураба Церетили из цикла, который и дал название выставке — «Я садовником родился». Масляные картины написаны крупными мазками в пастозной технике. При этом, как отметила Екатерина Худякова, в рамках одной работы художник совмещал очень плотные и объемные слои краски с фрагментами, где можно разглядеть непрокрашенные части холста.

Совершенно по-другому выглядит шелкография. «Все люди подходят, думают, что это акварель, но на самом деле это шелкография»,— рассказала госпожа Худякова. По словам Василия Церетели, эти работы недооценены, однако показывают мастерство художника: в печатной технике он смог создать работы, похожие на акварельные.

Большая разница между работами Зураба Церетели может быть и в рамках одного материала: скульптурные композиции различаются не только размером — от небольших до превышающих человеческий рост — но и техникой создания. Часть из них внутри полая и представляют собой единое литье, другая — собраны как мозаика из разных элементов, отлитых отдельно друг от друга.

Работы, представленные на экспозиции, создавались в разных точках мира: в частности, в Москве, Париже, США. Они расположены группами в зале в зависимости от того, где были написаны, и внимательный зритель может отличить их по колористике.

Зураб Церетели считал, что природа создает красоту и стремился подражать ей в своих работах. Некоторые работы серии «Я садовником родился» созданы незадолго до смерти художника — его не стало в апреле 2025 года. «Когда Зураб Константинович был маленьким, он жил у своей бабушки, где видел заросшие подсолнухами поля. Получается, он начинает с этих подсолнухов, и под конец жизни возвращается к этому излюбленному с детства сюжету»,— сказала Екатерина Худякова.

Выставка будет работать до 19 октября.

Анна Капустина