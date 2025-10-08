Пропавшего во время заплыва в Турции россиянина Свечникова так и не нашли

Поиски российского пловца Николая Свечникова не увенчались успехом, сообщил временный поверенный в делах РФ в Турции Алексей Иванов. Российское посольство продолжает сотрудничать с местными властями по инциденту.

«В рамках своих полномочий продолжаем оказывать поддержку родственникам пропавшего без вести. Находимся в постоянном контакте с местными властями по данному сюжету»,— прокомментировал господин Иванов «РИА Новости».

29-летний спортсмен Николай Свечников пропал 24 августа. В этот день он участвовал в международном заплыве через Босфор. Россиянин единственный из почти трех тысяч участников не добрался до финиша. По словам очевидцев, россиянин пропал из виду через 500–600 м после старта. Семья господина Свечникова планирует подать иск против организаторов заплыва.