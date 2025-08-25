Российский пловец пропал во время массового заплыва через Босфор

Российский пловец Николай Свечников пропал во время «Межконтинентального заплыва» через Босфор. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на близких спортсмена.

В заплыве принимали участие свыше 2,8 тыс. пловцов. Свечников стал единственным спортсменом, не сумевшим финишировать. По словам очевидцев, он пропал из виду через 500–600 м после старта.

«Никакой поисковой программы я лично не видела. Кто-то говорил, что видел его посреди Босфора, что он лежал там звездочкой. Турки ничего не знают. В полиции тоже частично кто-то знает, морская служба якобы ищет, но я просила дать доказательства, мне никто ничего не показал», — приводит ТАСС слова родственницы Свечникова.

Заплыв через Босфор проводится ежегодно. Спортсмены стартуют в азиатской части Стамбула и финишируют в европейской части города. Дистанция заплыва составляет 6,5 км.

Таисия Орлова