Родственники Свечникова решили подать иск к организаторам заплыва через Босфор

Семья пропавшего в Турции пловца Николая Свечникова планирует подать иск против организаторов заплыва через Босфор, сообщает ТАСС со ссылкой на Алену Караман, родственницу жены пловца.

Она уточнила, что Антонина, жена Свечникова, настаивает на судебном разбирательстве. Адвокат семьи уже занимается подготовкой иска, но подробности пока не разглашаются.

Николай Свечников, 29 лет, участвовал в международном заплыве через Босфор 24 августа. В соревнованиях приняли участие около 3 тыс. пловцов из 81 страны. Россиян пропал без вести, ведут его поиски.