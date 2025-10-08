Суд признал долг экс-главы Татфондбанка перед ЦБ в 3,1 млрд рублей

Арбитражный суд Республики Татарстан признал обоснованным требование Центробанка к бывшему председателю правления Татфондбанка Роберту Мусину на сумму 3,1 млрд руб. Об этом говорится в определении суда.

Суд признал долг экс-главы Татфондбанка Роберта Мусина перед ЦБ в 3,1 млрд рублей

Фото: Михаил Соколов, Коммерсантъ

Требование ЦБ подлежит удовлетворению за счет имущества Роберта Мусина, оставшегося после удовлетворения требований всех кредиторов, включенных в реестр.

В сентябре 2025 года арбитражный суд Татарстана также признал долг господина Мусина перед Татфондбанком в лице конкурсного управляющего в размере 8,6 млрд руб. Заявление было подано Агентством по страхованию вкладов (АСВ) в августе.

Роберт Мусин возглавлял Татфондбанк до марта 2017 года, когда был задержан. ЦБ отозвал у банка лицензию в сентябре того же года. Господина Мусина признали банкротом 25 июля 2018 года, в отношении его имущества введена процедура реализации.

В ноябре 2024 года Мусина приговорили к 12,5 годам колонии за злоупотребление полномочиями и причинение ущерба банку на сумму более 26 млрд руб. В июне 2025 года его освободили от отбывания наказания по болезни, однако в августе Верховный суд Татарстана признал это решение необоснованным. К субсидиарной ответственности по долгам Татфондбанка привлечены семь контролировавших банк лиц, потенциальный размер ответственности составляет более 129 млрд руб.

