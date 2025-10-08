Власти Турции опровергли передачу месторождения редкоземов под контроль США

Власти Турции опровергли сообщения о передаче США контроля над месторождением редкоземельных металлов в районе Бейликова в Центральной Анатолии. Соответствующее заявление выпустил Центр по борьбе с дезинформацией при управлении по коммуникациям администрации президента Турции.

«Утверждения некоторых СМИ о том, что "месторождение редкоземельных элементов (РЗЭ) Эскишехир-Бейликова будет передано США", совершенно необоснованны,— говорится в заявлении. — Месторождение редкоземельных элементов Бейликова является одним из важнейших стратегических открытий в истории горнодобывающей промышленности Турции, и работы на этом месторождении ведутся за счет внутренних и национальных ресурсов».

В ведомстве подчеркнули, что «подготовка к промышленному производству ведется в соответствии с принципами суверенитета и национальными интересами». Утверждения об обратном там назвали «манипулятивными и вводящими в заблуждение попытками нанести удар по стратегической политике Турции в области горнодобывающей промышленности».

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Анкара и Вашингтон изучают возможность партнерства по разработке турецкого месторождения редкоземельных металлов. Источники отмечали, что переговоры с США активизировались из-за того, что турецкие власти не смогли достичь соглашения с Китаем и Россией.

В сентябре Реджеп Тайип Эрдоган впервые за шесть лет нанес визит в Вашингтон. По итогам его переговоров с президентом США Дональдом Трампом турецкие власти заявили о начале новой главы в отношениях с Вашингтоном. Было объявлено, что страны работают над углублением сотрудничества в сфере энергетики и обороны. Позднее господин Эрдоган сообщил, что напомнил американскому коллеге и об истребителях F-35, которые Анкара так и не получила от США, несмотря на выплаченные средства.

Об итогах визита Реджепа Тайипа Эрдогана в Вашингтон — в материале «Ъ» «Истребителям F-35 еще далеко лететь до Анкары».

Анастасия Домбицкая