Высота будущего яхт-клуба у ТРК «Питерлэнд» составит 85 метров

Комиссия по землепользованию согласовала высоту будущего яхт-клуба у торгово-развлекательного центра «Питерлэнд». Его высота составит 85 м. Соответствующий протокол был опубликован на сайте комитета по градостроительству.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

Изначально застройщик будущего объекта просил согласовать высоту 90-93 м, однако комиссия одобрила предельную высотность чуть ниже запрошенного. Доминанта яхт-клуба в виде стилизованного паруса станет классическим завершением комплекса зданий на морском фасаде города.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что на Петровском острове построят яхт-клуб за 21,2 млрд рублей. Возведение объекта запланировано на 2026-2029 годы.

Андрей Маркелов