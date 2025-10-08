Жительницу Таганрога обвинили в убийстве ребенка

В Таганроге будут судить 35-летнуюю местную жительницу по обвинению в убийстве малолетнего (ч.2 ст. 105 УК РФ), покушении на убийство двух несовершеннолетних (ч.3 ст.30, п. «а», «в» ч.2 ст. 105 УК РФ) и ненадлежащем исполнении родительских обязанностей (ст. 156 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа.

По версии следствия, в ноябре 2024 года обвиняемая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанесла близнецам телесные повреждения в область головы и тела. Один из них скончался на месте, жизнь второго удалось спасти благодаря своевременно оказанной медицинской помощи.

На время следствия фигурантка была взята под стражу.

Наталья Белоштейн