В Екатеринбурге приостановили работу пищеблока школы после отравления учеников

Железнодорожный районный суд приостановил деятельность компании «Каскад», которая обеспечивает питание в школе № 122, на 12 дней после массового отравления школьников. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Напомним, 1 октября в Екатеринбурге восемь учеников школы №122 обратились к врачам с симптомами острой кишечной инфекции, у одного из них был выявлен норовирус.

По факту проверки Роспотребнадзор выявил ряд нарушений в школьном пищеблоке: нарушения поточности технологических процессов, использование алюминиевой посуды, отсутствие маркировки на емкостях с пробами, плохая уборка и допуск к работе сотрудников без медицинских осмотров.

«Оценив представленные доказательства в их совокупности, суд пришел к выводу о виновности ООО "Каскад" в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.6 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения — "Ъ-Урал")»,—говорится в сообщении.

Полина Бабинцева