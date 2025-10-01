Восемь школьников в Екатеринбурге заболели кишечной инфекцией
В Екатеринбурге восемь учащихся школы №122 обратились к врачам с симптомами острой кишечной инфекции, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. У одного из школьников выявлен норовирус.
Ведомство начало эпидемиологическое расследование. Эксперты проверяют соблюдение санитарных норм в школьном пищеблоке и отбирают пробы для исследований.
Школе и организатору питания выданы предписания провести дополнительные санитарные мероприятия и дезинфекцию.