Восемь школьников в Екатеринбурге заболели кишечной инфекцией

В Екатеринбурге восемь учащихся школы №122 обратились к врачам с симптомами острой кишечной инфекции, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. У одного из школьников выявлен норовирус.

Ведомство начало эпидемиологическое расследование. Эксперты проверяют соблюдение санитарных норм в школьном пищеблоке и отбирают пробы для исследований.

Школе и организатору питания выданы предписания провести дополнительные санитарные мероприятия и дезинфекцию.

Полина Бабинцева